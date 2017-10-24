Джигарханян разводится с Цимбалюк-Романовской

Москва, , 21:18 — REGNUM Актёр, театральный режиссер и педагог, народный артист СССР Армен Джигарханян разводится со своей третьей женой Виталиной Цимбалюк-Романовской, которая была директором его театра. такие данные следуют из информации, которая появилась сегодня, 24 октября, на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Напомним, 82-летний Джигарханян и 38-летняя Цимбалюк-Романовская поженились в феврале 2016 года, до этого они жили вместе. Цимбалюк-Романовская была директором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

16 октября Джигарханян в интервью из Московской городской больницы № 57 заявил, что в его жизни «произошли не очень хорошие процессы», что Виталина нанесла ему много боли, «много несправедливой боли», и что он не готов простить Виталину и не желает её видеть, так как «она повела себя гнусно, она —вор, а не человек».

По просьбе Джигарханяна судебное заседание будет закрытым. Раздел имущества будет производится отдельно, адвокаты актёра рассчитывают, что удастся заключить мировое соглашение.

Джигарханян также заявил, что супруга «могла желать его смерти из корыстных побуждений, чтобы получить часть большого наследства».