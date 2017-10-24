Киркоров и плагиат: Французский автор подал иск на 15 млн рублей

Москва, , 15:40 — REGNUM Французский автор Кассаб Самир Жильберт Синуэ намерен подать иск о нарушении авторских прав отношении российского певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщил адвокат истца Игорь Трунов, передает 24 октября НСН.

По словам адвоката, пока идет речь об исковых требованиях в размере 15 млн 360 тыс. рублей, однако сумма может измениться после оценки нанесенного истцу ущерба. По мнению Синуэ, он является автором слов к песне Киркорова «Шелковая нить».

Композиция якобы является версией песни «Helwa ya Baladi», с которой с декабря 1979 года выступала Иоланда Кристина Джильотти, более известная как Далида. Указанную песню в 1978 году зарегистрировало французское авторское общество.

Как следует из обращения, Синуэ собирается запретить Киркорову исполнять песню «Шелковая нить». В качестве ответчиков француз намерен также привлечь компании «Филипп Киркоров Продакшн» и «Первое музыкальное издательство».

«Киркоров использует чужое авторское произведение. Плюс, без согласования с авторами его значительно переделал. Не платит отчисления, не согласовал использование и использует это произведение достаточно давно», — отметил Трунов.

Адвокат добавил, что Синуэ — не единственный автор, возмущенный заимствованиями Киркорова. Конкретные фамилии и названия произведений могут быть названы позже, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Филипп Киркоров уже становился фигурантом подобного скандала. Осенью 2016 года о нарушении авторских прав заявлял французский композитор Дидье Маруани. Интересы истца тогда также представлял Игорь Трунов.

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