В Каннах русские показали свой лучший товар

Париж, , 17:32 — REGNUM На прошедших в Каннах международных рынках аудиовизуальной продукции MIPJunior (14−15 октября) и MIPCOM (16−19 октября) впервые Российский экспортный центр (РЭЦ) в партнерстве с компанией «Экспоконтент» организовал работу национального павильона MADE IN RUSSIA. На нем было представлено двадцать пять из 250 российских компаний, принявших участие в рынке. В состав павильона вошли девятнадцать анимационных студий и шесть телекомпаний: «Среда», «Sputnik Vostok Production», «Первый канал» и др.

Масштабная программа поддержки международной деятельности компаний включала организацию павильона, проведение презентации новых российских мультсериалов в рамках специального скрининга на MIPJunior, мощную рекламу на брендированных поверхностях (например, огромный баннер с героями русских мультфильмов был размещен на фасаде Дворца фестивалей, а рядом висели афиши «Троцкого» и «Хождения по мукам»), публикации в ежедневных печатных изданиях MIPCOM. Основное внимание было уделено мультипликации, которая традиционно выступает локомотивом для всей нашей аудиовизуальной продукции, но ограничиваться ей РЭЦ не намерен.

«Основной акцент сделан на анимационную индустрию, но мы планируем поддерживать и другие проекты, — комментирует генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков. — В этот раз поддержали яркий российский сериал — «Троцкий» от Первого канала и кинокомпании «Среда». Благодаря качеству сериала, поддержке самого Первого канала и нашей, в успехе его мировой премьеры мы не сомневаемся».

Эта работа существенно помогла продвижению студий на международном рынке. Представители компаний получили удобное и привлекательное рабочее место на стенде MADE IN RUSSIA, где могли проводить деловые встречи, широкое рекламное и информационное освещение, которое большинству компаний самим организовать не под силу. Кроме того, подсказывали, помогали участникам рынка, а иногда просто выручали их сотрудники компании «Экспоконтент» — официального представителя в России и СНГ компании Reed MIDEM (учредителя MIPCOM и MIPJunior). Генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова вместе со своей командой, основываясь на успешном опыте в организации национальных стендов Russian Cinema и Russian Animation на ведущих рынках контента, в том числе на фестивалях в Каннах, Берлине и Торонто, и многолетней работе по продвижению отечественного контента за рубежом, оказывала павильону экспертную поддержку. Весь этот опыт будет использован на будущих рынках.

Результат работы на рынке не бывает мгновенным, но постоянная и усердная деятельность постепенно приносит свои плоды: наши мультфильмы и сериалы демонстрируются в разных странах и завоевывают всё большую популярность. Уже сейчас дети практически всего мира знают Россию как родину сериала «Маша и медведь».

Известная во всем мире благодаря «Смешарикам» и «Малышарикам» компания «Рики» представила несколько новых проектов, среди которых самыми интересными показались обучающий чтению сериал «Бодо Бородо» и «Liry and Taya» — соединяющий хореографию и анимацию мультфильм для девочек о дружбе двух ровесниц, влюбленных в танец: юной русской балерины и волшебницы из зазеркалья.

Компания «Wizart» давно и успешно работает на международном рынке: полнометражные мультфильмы «Снежная королева», «Волки и овцы», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» обрели мировую известность. «Снежная королева» даже пробилась в прокат в Китае, что невероятно сложно из-за высоких квот на отечественное кино в этой стране. Сериал «Йоко» создается совместными усилиями русских и испанских художников, мультипликаторов и режиссеров. В этом году на Mipcom в пакете новых проектов компания представила «Котенка с улицы Лизюкова» — сиквел известного советского мультфильма, прославившего Воронеж. Для компании Wizart, базирующейся именно в Воронеже, снять мультфильм о родном городе и воплотить на экране его главные образы стало делом чести. В конце августа состоялась кинотеатральная премьера 12-минутного фильма, а в Каннах было объявлено о создании сериала про путешествие котенка по разным странам.

Анимационный сериал «Три кота», принадлежащий «СТС Медиа», продан компании Viacom для трансляции на канале Nick Jr. в 143 странах, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Португалию, Грецию, страны Скандинавии, Юго-восточной Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, а также Индию, Австралию и Южную Корею. На MIPCOM были достигнуты новые договоренности, о которых компания «СТС Медиа» сообщит позднее.

«Проект «Три кота» — совсем молодой, но он быстро набирает обороты, — отмечает руководитель отдела собственной анимации СТС Медиа Наталья Иванова-Достоевская. — Мы достаточно мощно поддерживаем его по всему миру. Так, в октябре проект был представлен сразу на двух ключевых выставках — на MIPCOM и BLE. Кроме собственного стенда, при содействии РЭЦ проект обрел дополнительные рекламные возможности — это неоценимый вклад в его развитие. Выставки прошли продуктивно, заключено ряд важных соглашений».

«Три кота» — это мультсериал о повседневной жизни, отношениях и приключениях маленьких любознательных котят: Коржика, Карамельки и Компота. В международной версии сериал получил название «Kid-e-Сats».

"Мы искренне рады такому результату нашей совместной работы с «СТС Медиа» по сериалу «Три кота» и очень верим в его международный успех и дальнейшее развитие бренда, — отмечает основатель и директор студии Metrafilms Артем Васильев. — Практически с самого начала работы над проектом вся команда понимала, что он может состояться и на других территориях. Совместно с компанией APC Kids мы работали над созданием международной версии, которую и увидят зрители в мире. Такой опыт невероятно полезен и важен для будущего развития сериала «Три кота» и других проектов студии Metrafilms».

Русская и международные версии сериала отличаются только озвучкой: изменений в сценарии или художественных решениях нет, но меняются нюансы диалогов.

«В процессе работы мы увидели хорошие перспективы развития сериала на международном рынке и стали создавать более универсальные темы, понятные детям со всего мира, — признается исполнительный продюсер сериала от студии Metrafilms Карина Кабанова. — У иностранных коллег высокие требования к вопросам безопасности, которые мы тоже учитывали. Например, наши коты обязательно носят шлемы, когда едут на велосипеде, и спасательный жилет в путешествиях по воде. Такое внимание к деталям полезно и для российского зрителя».

Одним из новых анимационных проектов, заявленных в Каннах, стал сериал «Знайчишка и его друзья» (Smarty Marty & His Buddies) от «ЭФФЕКТ ФИЛЬМ». Добрая история любознательного зайчонка и его друзей сразу приглянулась европейским дистрибьюторам благодаря высокому качеству анимации и важной социальной составляющей проекта. Российские зрители увидят новый сериал уже в декабре 2017 года. На рынке MIPCOM компания нашла международного партнера, с которым вместе будет продолжать работу над проектом.

«Мир очень изменился за последние годы, — говорит продюсер проекта Елена Маленкина,- социальные вопросы стали частью нашей жизни, и мы не можем не учитывать это, создавая новые анимационные проекты для детей. Наши герои обычные ребята. Только один из них — бурый медвежонок — живет в приемной семье белых медведей, другой герой — лисенок — передвигается на коляске. Но это не мешает им учиться, дружить, путешествовать, баловаться. Очень здорово, что это сразу нашло поддержку на международном рынке».

Кинокомпания Мастер-фильм представила в Каннах новый сериал «Зоосадик», который был отобран для участия в показе Fresh Russian Animation в качестве нового и перспективного проекта. Сериалы «Шарлотта и Кваксон» и «Привет Малыш!» стали участниками MatchMaking session, где были проведены переговоры с представителем компании CBBeebies (детское подразделение BBC), канадской компанией DHX Media и другими крупными представителями рынка. Серьезные намерения на совместное производство и инвестирование в проект «Шарлотта и Кваксон» выразила китайская компания JY Animation, переговоры с которой начались еще летом в Москве. Параллельно выразила аналогичную заинтересованность итальянская компания (дистрибутор легендарного сериала «Маша и Медведь»), которая считает проект потенциально интересным для зрителей разных европейских стран.

Впервые на международной арене был представлен анимационный сериал «Защитники», уже хорошо знакомый русской публике. Проект вызвал большой интерес иностранных дистрибьюторов. поступило несколько предложений по приобретению прав на показ сериала из Канады, Германии, Испании, Англии, Китая, Бангладеша, Латвии, Нигерии и другие.

«Нашей основной задачей на этом рынке было получение отзывов на наш проект. Хотелось осознать интерес телеканалов, — признается продюсер Игорь Задорин. — Многие дистрибуторы очень положительно отметили ряд сопутствующих активностей, которые мы развиваем в рамках проекта, таких как оффлайн спортивно-образовательные программы и приложения. В России эти программы мы развиваем при поддержке Министерства образования и Министерства спорта. В этом году мы организовали масштабный проект, в котором приняли участие около 100 тысяч детей из 13 регионов, а на следующий год заявки на участие подали уже около 40 регионов. Оказалось, этот формат также интересен в мире как образовательный продукт, основанный на анимационном контенте».

На рынке был представлен полнометражный анимационный фильм «Фиксики. Большой секрет», прокат которого в России начнется 2 ноября 2017 г. Сериал про маленьких человечков, заботящихся о разной технике, уже хорошо известен в мире, а в показе большого мультфильма заинтересовались представители Китая, Франции, Испании, Латинской Америки, стран Ближнего Востока, Израиля, Турции, Прибалтики, Украины и Белоруссии.

Студия «Союзмультфильм» представила на рынке полнометражный кукольный мультфильм «Гофманиада», работа над которым может быть закончена в этом году, и несколько новых сериалов: «Простоквашино», «Попугай Кеша», «Богатырята», «Приключения Пети и волка», «Пиратская школа», «Оранжевая корова».

На MipJunior состоялась мировая премьера мультсериала «Герои Энвелла». Помимо анимации на MIPCOM широко и успешно были представлены сериалы «Хождение по мукам», «Золотая орда», «Бывшие», «Лучше, чем люди», «Гоголь» и «Троцкий».

"Как и ожидалось, Российская Революция Контента прошла на MIPCOM с большим успехом, — отметила Лорин Гарод, глава телевизионного департамента Reed Midem. — Программа привлекла к себе много внимания — российские премьеры, артисты, сессии, о них очень много писали в прессе. И они вызвали серьезный интерес со стороны закупщиков и дистрибьюторов, ведь российский контент обладает всем необходимым для успеха на мировом уровне: высоким качеством производства, невероятной драматургией и яркими героями, очень разными, и при этом — универсальными. Мы рады представить качественный свежий контент мировой индустрии — и надеемся увидеть еще больше достойных проектов из России на ближайших рынках».

На стенде MADE IN RUSSIA было подписано соглашение между Ассоциацией анимационного кино и Российским экспортным центром о дальнейшем сотрудничестве сторон по реализации государственной политики в области развития и поддержки экспорта продукции и услуг в сфере анимационного кино и лицензирования. Соглашение, подписанное Управляющим директором по организации международных проектов РЭЦ Михаилом Мамоновым и Президентом ААК Ильей Поповым, предусматривает разработку и осуществление совместных правовых и общественных инициатив, программ по защите интеллектуальной собственности за рубежом, страховую поддержку экспортных проектов, а также совместную организацию международных выставок и бизнес-миссий.

Кроме того, на MIPCOM было заключено соглашение между компанией Reed Midem и РЭЦ о продолжении сотрудничества в течение года по продвижению российского контента за рубежом, так что объединенный стенд Made in Russia продолжит свою работу.

«Мы рады, что для российских компаний прошедший MIPCOM стал плодотворным, в том числе благодаря нашей поддержке, — отмечает Управляющий директор по международному продвижению торговли РЭЦ Михаил Мамонов. — Мы пообщались со всеми участниками нашего стенда и убедились в том, насколько востребована помощь в организации рабочего пространства и презентации наших брендов на значимых профессиональных мероприятиях, таких, как MIPCOM и MIPTV, для заметного присутствия России на мировом рынке».

Помимо прочего на MIPCOM был анонсирован новый для российского рынка проект — выставка Content Summit Russia, Организатором выступает компания «Мидэкспо» при поддержке компании «Экспоконтент». Мероприятие для представителей российских компаний и международных закупщиков пройдет в России и будет ориентировано именно на нашу индустрию. Помимо делового общения с закупщиками в рамках Content Summit Russia пройдет образовательная программа: сессии, лекции и мастер-классы о грамотном продвижении брендов, последних трендах и открывающихся для индустрии возможностях. Событие впервые пройдет в Москве с 30 января по 1 февраля 2018 года в рамках выставки и форума CSTB.

Читайте ранее в этом сюжете: Кэтрин Зета-Джонс воплотила образ кокаиновой железной леди