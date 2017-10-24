В сеть выложили первую фотографию со съемок «Венома» с Томом Харди

Вашингтон, , 15:27 — REGNUM В США стартовали съемки фильма «Веном» с Томом Харди в главной роли, в сеть была выложена первая фотография со съемочной площадки, снимок был опубликован 24 октября на странице официальной странице фильма в Twitter.

Под фотографией был размещен комментарий «День 1», как отмечает издание, фактически — это первое прямое доказательство того, что в Том Харди действительно сыграет в фильме суперзлодея.

Несмотря на то, что из снимка можно извлечь совсем мало информации, фанаты оставили под записью множество комментариев.

В съемках картины также примут участие актеры: Риз Ахмед, Мишель Уильямс и Райд Скотт. Режиссером картины стал Рубен Флейшер, сценарий к будущей картине написали Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер.

Напомним, персонажа Веном, который также известен под именем Эдди Брок, последний раз в кино изображал Тофер Грейс.

Это был фильм «Человек-паук 3: Враг в отражении» режиссера Сэма Рэйми, вышедший в 2007 году. Главную роль в том фильме сыграл Тоби Магуайр, а роль его подруги исполнила Кирстен Данст.