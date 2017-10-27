Накануне Хэллоуина Петербург посетят вампиры

Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 27 по 29 октября пройдет ретроспектива фильмов о вампирах. Проект «Иноекино» покажет в кинотеатре «Аврора» ленты «Голод», «Дракула» и «Интервью с вампиром».

Идея создать фильм «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы появилась у актрисы Вайноны Райдер, которая впоследствии исполнила одну из главных ролей. Мнение Райдер оказало влияние и на выбор актерского состава.

Именно благодаря ей для участия в съемках были приглашены Энтони Хопкинс, Гари Олдман, Ричард Грант и Киану Ривз. Однако выбор последнего Коппола открыто критиковал.

Режиссер отмечал, что Киану Ривза он выбрал лишь потому, что на роль нужен был молодой, но уже успешный актер. Помимо этого, было необходимо, чтобы он хорошо смотрелся в кадре с моделями Моникой Беллуччи, Михаэлой Берку и Флориной Кендрик.

Ретроспектива картин о вампирах пройдет также в Москве и Новосибирске. Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами.