Дэвид Боуи появится в московском кинотеатре в облике кровопийцы

Москва, , 12:45 — REGNUM Сегодня, 27 октября, в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» стартует ретроспектива «Кино и вампиры». Проект «Иноекино» покажет на большом экране фильмы «Голод», «Дракула» и «Интервью с вампиром».

Начнется показ дебютным фильмом Тони Скотта «Голод». Изначально продюсер картины Ричард Шеперд планировал посадить на режиссерское кресло Алана Паркера, известного по фильмам «Полуночный экспресс», «Сердце ангела» и другим.

Паркер, в свою очередь, посоветовал Шеперду пригласить в качестве режиссера Тони Скотта, который занимался рекламой и музыкальными видео. Именно Скотт создал рекламные ролики к фильму «Голод».

Главные роли в фильме исполнили Катрин Денёв, Дэвид Боуи и Сьюзан Сарандон. Как рассказывал Боуи, для того, чтобы сделать свой голос сиплым и соответствовать образу быстро стареющего человека, он каждую ночь выходил на мост Джорджа Вашингтона и во всю мощь исполнял панк-песни.

Ретроспектива вампирского кино пройдет также в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами.

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