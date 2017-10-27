Дракула вернется на большой экран в компании других вампиров

Новосибирск, , 12:10 — REGNUM Сегодня, 27 октября, в новосибирском кинотеатре «Победа» начинается ретроспектива фильмов о вампирах. Проект «Иноекино» устраивает показ кинолент «Голод», «Дракула» и «Интервью с вампиром». Ретроспектива продлится до 29 октября.

Фильм «Интервью с вампиром» Нила Джордана снят по одноименному роману Энн Райс. Изначально это был короткий рассказ, который писательница переработала в большое произведение лишь спустя несколько лет.

Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт, Том Круз и Кирстен Данст. После окончания съемок Бред Питт признался, что работа над фильмом оказалась для него очень тяжелой.

Неудобные костюмы, цветные линзы и необходимость играть «второго пилота» Тома Круза настолько повлияли на актера, что он даже хотел отказаться от участия в проекте. Однако продюсер Дэвид Геффин отказал ему в этом.

Еще одной сложностью для актеров, исполнявших роли вампиров, стало нанесение грима. Они должны были по несколько минут висеть головой вниз перед нанесением макияжа, чтобы кровь прилила к лицу и сосуды были максимально видны. Грим наносили на выступившие вены, чтобы создать иллюзию тонкой и почти прозрачной кожи вампиров.

Ретроспектива вампирского кино пройдет также в Москве и Санкт-Петербурге. Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами.

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