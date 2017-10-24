Майкл Бэй выпустит фильм по мультсериалу «Даша-путешественница»

Лос-Анджелес, США, , 14:37 — REGNUM Майкл Бэй намерен спродюсировать картину, в основу которой ляжет детский анимационный сериал Dora the Explorer, который в нашей стране известен под названием «Даша-путешественница», об этом 24 октября сообщило издание The Independent.

Бэй, до этого известный своими фильмами про гигантских трансформеров, которые спасают землю, решил создать адаптацию детского анимационного сериала.

Dora the Explorer выпускается телеканалом Nickelodeon. Издание отмечает, что в фильме живого действия главная героиня, скорее всего, будет не семилетним ребенком, а подростком.

Написанием сценария к фильму занимается Николас Столлер, известный зрителям по своей работа над фильмами: «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются», «Путешествия Гулливера», «Соседи. На тропе войны» и «Аисты».

Ожидается, что премьера картины пройдет в 2019 году. Издание поясняет, что сам проект был запущен еще в 2015 году, но по каким-то причинам был поставлен на паузу.

Напомним, Dora the Explorer («Даша-путешественница») выходила в США в период с 200 по 2014 год, всего было выпущено 172 серии. Мультсериал показывался в многих странах мира, на его основе было создано множество детских товаров, выпускались также театральные шоу.