Эксперты назвали самый пересматриваемый фильм

Москва, , 12:04 — REGNUM Портал Ranker провел опрос среди пользователей и составил список фильмов, которые пересматривают чаще всего.

Возглавила рейтинг трилогия Роберта Земекиса «Назад в будущее». За картину проголосовали более 8 тыс. пользователей.

В тройку лидеров вошли фильмы франшизы «Властелин колец» и лента «Парк юрского периода».

В десятку самых пересматриваемых попали также картины «Форест Гамп», «Звездные войны», «Один дома», «Терминатор 2: Судный день» и другие.

Из современных фильмов в список попала кинолента «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана. Также в мировой рейтинг вошли советские фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая.

Ранее портал Vulture составил список лучших сценаристов мирового кинематографа. Лидером стал Билли Уайлдер, авторству которого принадлежат такие картины, как «В джазе только девушки» и «Потерянный уик-энд».

Второе место заняли братья Итан и Джоэл Коэны, авторы «Перекрестка Миллера», «Фарго» и «Старикам тут не место». На третьем месте — сценарист первых двух частей фильма «Миссия невыполнима» Роберт Таун. В десятку лучших также вошли Квентин Тарантино, Уильям Голдман, Чарли Кауфман, Вуди Аллен и Фрэнсис Форд Коппола.

Читайте ранее в этом сюжете: Шварценеггер рассказал о шестой части «Терминатора»