Вышел трейлер последнего фильма Дэниэл Дей-Льюиса «Призрачная нить»

Лос-Анджелес, США, , 12:14 — REGNUM В сеть выложен трейлер фильма «Призрачная нить», в котором снимется трехкратный обладатель «Оскара» Дэниел Дэй-Льюис, ролик был опубликован 23 октября на официальном Yotube-канале Universal Pictures.

Ранее сообщалось, что это фильм будет последним в кинокарьере Дэниел Дэй-Льюиса, об этом заявила агент актера Лесли Дарт в июне 2017 года. Она пояснила, что ни актер, ни его представители далее не намерены давать какие-либо комментарии по данному вопросу.

Сюжет фильма расскажет о знаменитом лондонском портном Рейнольдсе Вудкоке и его сестре, которые находятся в самом центре британской моды. Действие фильма происходит в 50-х годах XX века.

Вудкок одевает королевскую семью, популярных актеров, журналистов и прочих представителей элиты. Множество женщин проходит через его жизнь, пока однажды он не встречает молодую и волевую женщину по имени Альма.

Она становится для него любимой женщиной, основой всей его жизни и его музой. В какой-то момент Вудкок обнаруживает, что вся его тщательно выстроенная до этого жизнь оказывается разрушенной любовью.

Напомним, первой работой Дэниэла Дэй-Льюиса в кино стала роль в фильме «Воскресенье, проклятое воскресенье», который вышел в 1971 году. Мировую известность ему принесла картина «Моя левая нога» (1988). За участие в этом фильме Дэниэл Дэй-Льюис был в первый раз удостоен премии «Оскар» как лучший актер первого плана.

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