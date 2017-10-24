Рене Зельвегер снимется в мюзикле про Джуди Гарленд

Лондон, , 11:08 — REGNUM Рене Зельвегер сыграет роль актрисы Джуди Гарленд в музыкальном фильме, рассказывающем о финальных концертах легенды шоу-бизнеса в Лондоне, об этом 23 октября сообщил портал Variety.

Сообщается, что основные съемки картины пройдут в феврале 2018 года в Лондоне. Над созданием сценария к фильму работал Том Эдж («Корона»).

На должность исполнительного продюсера проекта назначен Дэвид Ливингстоун («Гордость»). Режиссером картины станет британец Руперт Гулд, который ранее был номинирован на премию «Тони».

По словам продюсеров, в картине прозвучат самые известные песни Джуди Гарленд. Фильм будет рассказывать о том, как актриса и певица давала пятинедельный сезон концертов в Лондоне в 1968 году.

Через какое-то время после начала сезона 47-летня звезда, давая очередной концерт, чувствует, что она истощена и уже не уверена в том, что хочет продолжать концертную деятельность. Она хочет быть дома с детьми. Картина также расскажет о её столкновениях с руководством, взаимоотношениях с музыкантами и поклонниками.

Напомним, Джуди Гарленд (Фрэнсис Этель Гамм) — известная американская актриса и певица, лауреат множества конкурсов. Она была дважды номинирована на премию «Оскар». Является матерью Лайзы Минелли.