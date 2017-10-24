В фильме «Девушка, которая застряла в Паутине» снимется Сильвия Хукс

Лос-Анджелес, США, , 09:17 — REGNUM Сильвия Хукс присоединится к актерскому составу фильма «Девушка, которая застряла в паутине», в основу которого лег одноименный роман Давида Лагеркранца, об этом 23 октября сообщил портал Den of Geek.

Сообщается, что в новой картине Хукс будет играть «злого близнеца» Лизбет Саландер. Роман Лагеркранца является продолжением оригинальной трилогии «Миллениум» Стига Ларрсона.

Его сюжет рассказывает о том, как хакерша Лизбет находит таинственного врага, который в итоге оказывается её мстительной сестрой-близнецом.

Таким образом, в новой картине зрители увидеят не только новую Лизбет Саландер в исполнении Клэр Фой, но и доппельгангера этого персонажа в образе её сестры.

Напомним, голландская актриса Сильвия Хукс снялась в фильме «Бегущий по лезвию 2049», она исполнила роль злодейки Лав, противостоящей персонажам Райана Гослинга и Харрисона Форда.

Хукс достаточно известна в своей родной стране, она снялась во множестве фильмов и сериалов. В 2013 году вышел итальянский фильм с её участием «Лучшее предложение», который участвовал в нескольких номинациях Премии Европейской киноакадемии.

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