Шварценеггер рассказал о шестой части «Терминатора»

Лос-Анджелес, США, , 08:18 — REGNUM Арнольд Шварцнеггер заявил, что Джеймс Кэмерон и Тим Миллер придумали концепцию, в рамках которой они смогут продолжить работу с моделью терминатора Т-800, при этом создав совершенно новый фильм, об этом 23 октября сообщил портал Business Insider.

Актер пояснил, что идея Кэмерона и Миллера заключается в том, чтобы отбросить все лишнее и сосредоточить внимание на нескольких простых персонажах, таких как персонаж Линды Хэмилтон и персонаж самого Шварценеггера.

«Просто оставьте все эти правила, касающиеся временной шкалы и других персонажей», — сказал актер.

«Я думаю, что модель T-800 — по настоящему интересный персонаж. Он — машина, которая может быть разрушительной, может делать то, что не могут люди», — пояснил Шварценеггер.

Исполнитель роли Терминатора добавил, что когда появляются новые технологии, его персонаж внезапно становится уязвимым, по мнению актера — это делает его еще более интересным.

Напомним, Арнольд Шварценеггер сыграл киборга T-800 в оригинальном фильме, который вышел в 1984 году. Ранее актер заявил журналистам, что даже через 33 года после выхода первой картины ему нравится играть этого персонажа.

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