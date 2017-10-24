Российские фильмы собрали в 2017 году рекордные 8,7 млрд рублей

Москва, , 07:42 — REGNUM По состоянию на 23 октября 2017 года российские фильмы собрали в кинотеатрах больше, чем за весь 2016 год, всего с начала года было выпущено 88 отечественных фильмов, об этом 23 октября сообщила пресс-служба Фонда кино.

В фонде отмечают, что подобных показателей удалось добиться в 2017 году, несмотря на то, что 2016 год был объявлен годом российского кино. В своем сообщении пресс-служба фонда дает информацию, взятую из Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

По состоянию на 23 октября 2017 года российские фильмы собрали в кинотеатрах 8,7 млрд рублей, отечественные фильмы в текущем году посмотрело 36 млн человек.

За весь 2016 год отечественным картинам удалось собрать 8,6 млрд рублей, их смогли увидеть около 35,2 млн зрителей. Наибольший вклад в общую кассу отечественных картин внесли такие фильмы как «Викинг», «Притяжение», «Время первых», «Салют-7», «Большой», «Гоголь. Начало».

Эксперты отмечают, что на 23 октября 217-го доля российских картин на кинорынке составляет 20,6%. А доля от совокупной посещаемости кинотеатров — 21,4%.

Напомним, в июле 2017 года Общественный совет при Министерстве культуры обратился к Фонду кино с предложением публиковать информацию о своей деятельности, о суммах, идущих на выделенных на создание отечественных фильмов, информацию о кассовых сборах и посещаемости.

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