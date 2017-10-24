Главный лот Christie’s: картину Ван Гога выставят на торги за $50 млн

Нью-Йорк, США, , 03:18 — REGNUM Картина «Вспаханное поле и пахарь» голландского художника Винсента Ван Гога будет выставлена на торги за $50 млн, сообщается на сайте аукционного дома ChristТорги пройдут в Нью-Йорке 13 ноября 2017 года. Уточняется, что это произведение искусства станет главным лотом аукциона, на котором продадут 36 картин.

На предстоящих торгах будут продаваться полотна и других импрессионистов. Также здесь выставят картины современных художников из коллекции Нэнси Ли и Перри Басса.

Напомним, работа «Вспаханное поле и пахарь» написала в 1889 году. Размер полотна 49,0×62,0 см.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октябя за $16 тыс. на аукционе Juliens Auctions был продан эскиз нью-йоркского небоскреба Empire State building, сделанный рукой президента США Дональда Трампа. Первоначальная цена составляла $100.

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