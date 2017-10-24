В тибетском монастыре Лабранг отреставрировали 12 залов Будды

Ланьчжоу, Китай, , 02:21 — REGNUM Известный тибетский буддистский монастырь в провинции Ганьсу на северо-западе Китая закончил реставрацию двенадцати залов Будды, сообщает 23 октября агентство «Синьхуа».

Реставрация является частью проекта защиты и реновации монастыря Лабранг, являющего одним из крупнейших храмов школы Гелуг в тибетском буддизме. Общая стоимость проекта составляет 300 млн юаней ($45 млн).

Проект, стартовавший в 2012 году, ориентирован на укрепление структурных элементов, реставрацию росписей и фресок, а также улучшение безопасности монастыря Лабранг.

По словам одного из хранителей монастырских ценностей Сонам Гья, обновленные залы вскоре предстанут перед публикой. Хотя работы над росписями и фресками еще не закончены.

Монастырь Лабранг расположен в уезде Сяхэ Ганань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу. Он был построен в 1709 году, а с 1982 году находится под действием закона о защите национального культурного наследия Китая.

За более чем 300-летнюю историю монастырь пережил несколько пожаров, а его древесно-глиняный каркас срочно нуждается в укреплении.

«Обновленный монастырь Лабранг будет в лучшем качестве служить местом религиозного паломничества и сохранения тибетской буддистской культуры», — отметил Сонам Гья.

По его словам, порядка 80% работ уже было завершено. На время зимних холодов работы будут временно приостановлены, но возобновляться в мае 2018 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале реставрации дворца Потала в столице Тибетского автономного района Китая. Золоченая крыша дворца со временем утратила свой прежний вид.

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