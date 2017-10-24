Куклачев: ситуация вокруг аренды помещений сильно раздута

Москва, , 00:35 — REGNUM Ситуация с обвинениями в нарушении финансирования московских государственных театров, прозвучавшими со стороны Центра «Трансперенси Интернешнл — Россия», раздута, сообщил Дмитрий Куклачев, сын художественного руководителя театра кошек Юрия Куклачева, в интервью РБК.

Комментируя обвинения в том, что театра кошек платит за помещение Дмитрию Куклачеву (заключены два контракта на аренду на сумму 3,76 млн рублей), он пояснил:

«На данный момент помещение, о котором идет речь, безвозмездно сдается, чтобы компенсировать ту сумму, которая была якобы с нарушением выплачена».

Куклучев пояснил, что помещение сдавалось два года, после чего сумма аренды составила порядка трех миллионов рублей.

«Чтобы не возникло дальше сложностей, нужно было придумать, как вернуть деньги обратно в бюджет, — сказал он. — Соответственно, мы приняли решение, что будем сдавать это помещение безвозмездно. Кто от этого выиграл, мне сложно сказать. Мне кажется, что это все раздуто».

Как утверждает руководитель театра кошек, при заключении контрактов не было нарушено действующего законодательства. Кроме того, в администрации театра были представители прокуратуры и все видели.

«Мы показали, что у нас нет никаких от них сокрытий или еще чего-то. На сегодняшний день вообще вопросов нет», — сказал он.

Действующая схема была использована, чтобы «вернуть деньги вот таким образом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружил обвил Куклачева и ряд других московских худруков в нарушении финансирования театров. В частности, Куклачева заподозрили в том, что он заключил два контракта на аренду помещений с собственным сыном на 3,76 млн рублей.