В Лондоне запустят поезд «Сердце России», посвященный науке и образованию

Лондон, , 18:39 — REGNUM В метро Лондона запустят тематический состав «Сердце России», посвященный перекрестному году науки и образования в России и Великобритании, заявили 23 октября в пресс-службе правительства Москвы.

Запуск поезда запланирован на 25 октября 2017 года.

«В поезде будет семь вагонов, каждый из которых посвящен отдельной теме: балету, изобразительному искусству, литературе, кинематографу, архитектуре, космосу и науке», — рассказал подробности проекта заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, данный проект двух метрополитенов является крупнейшим в истории. Он выразил надежду, что тематический поезд понравится жителям Лондона и позволит ближе познакомиться с культурой России.

Власти столицы планируют запустить аналогичный поезд в Московском метрополитене. Он будет посвящен британской науке и образованию.

Напомним, в последнее время в московской подземке тематические поезда получили широкое распространение. 23 августа был запущен 23-й такой поезд, посвященный 870-летию Москвы.

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