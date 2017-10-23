Худруки гостеатров Москвы платят сами себе гигантские гонорары

Москва, , 17:24 — REGNUM Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» (российское подразделение неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру) обнаружил существенные нарушения в финансировании московских государственных театров. Результаты своего расследования организация опубликовала сегодня, 23 октября, на своем официальном сайте.

Специалисты «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружили, что система финансирования московских театров пронизана конфликтами интересов. Как минимум четырнадцать художественных руководителей, в числе которых Олег Табаков, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников, получают государственные контракты от своих же театров, тем самым искусственно создавая себе дополнительные возможности по зарабатыванию денег.

Ситуацию усугубляет тот факт, что все эти лица руководят не частными, а государственными театрами, которые существуют на деньги налогоплательщиков. В большинстве случаев, заключение подобных контрактов происходит с одобрения департамента культуры Москвы или даже Министерства культуры России.

Центр проверил коммерческую деятельность руководителей всех государственных театров Москвы и Санкт-Петербурга, таких оказалось около 135. Признаки конфликта интересов были выявлены у 14 руководителей государственных театров. 12 из этих театров учреждены департаментом культуры Москвы.

Суть проблемы в том, что как минимум 14 театров в 2013—2017 годах заключили более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 миллионов рублей со своими собственными руководителями как с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями. То есть, театры, как юридические лица, нанимали собственных художественных руководителей в качестве актеров и режиссеров, а также арендовали у них помещения и реквизиты для постановок. При этом решения о заключении данных конатрактов принимали все те же художественные руководители. Конфликт интересов на лицо.

К примеру, руководитель «Геликон-оперы"Дмитрий Бертманполучал от своего театра в среднем примерно по 440 тыс. рублей за постановку одного спектакля, руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев — по 480 тыс. рублей, руководитель Театра на юго-западеОлег Леушин— по 180 тыс. рублей, руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников — по 345 тыс. рублей. За актерскую игру в своих театрахОлег Табакови Олег Меньшиков зарабатывали более чем по 600 тыс. в месяц,Надежда Бабкина— 520 тыс. в месяц.

Павел Слободкин (руководитель вокально-инструментального ансамбля"Весёлые ребята») два года снимал помещение своего театрально-концертного центра у компании, в которой владеет 50%-й долей, за 38,6 млн рублей

Юрий Куклачев заключил два контракта на аренду помещений с собственным сыном на 3,76 млн рублей.

При этом, все эти люди продолжают получать зарплаты художественных руководителей государственных театров.

Все контракты заключаются на безальтернативной основе — с единственным поставщиком. Как правило, сделки от лица театра подписывали заместители художественных руководителей. Однако очевидно, что они полностью зависят от своих непосредственных начальников и не могут принимать решения вопреки их интересам. Конфликт интересов на лицо.

Также в «Трансперенси Интернешнл — Россия» отметили, что в законодательстве прописано, что при заключении контрактов с заинтересованностью руководители государственных театров обязаны пройти процедуру согласования сделки со своим работодателем, в данном случае — с Департаментом культуры города Москвы или Минкультом РФ.

По логике, орган государственной власти может обнаружить в подобных сделках признаки конфликта интересов, а может и не обнаружить. Собственно от этого и зависит одобрение сделки. Все подобные сделки одобряются органами государственной власти, что не снимает наличия конфликта интересов. Иногда худруки вообще не согласовывают данные сделки, а иногда согласовывают задним числом.

По сути, практика, когда органы власти разрешают заключать контракты с заинтересованностью своим бюджетным учреждениям, не предотвращает конфликт интересов, а только маскирует.

«Трансперенси Интернешнл — Россия» по всем 14 случаям написала заявления в Генеральную прокуратуру России для проведения проверки на предмет нарушения действующего антикоррупционного законодательства при заключении указанных контрактов.

Однако Генпрокуратура признала доводы «Трансперенси Интернешнл» о нарушении федерального законодательства только в трёх случаях из 14. Были приняты меры прокурорского реагирования.

В пяти случаях сделки были согласованы Департаментом культуры города, Москвы, поэтому Генпрокуратура решила не применять никаких мер.

По остальным случаям внятных ответов получено не было.

Кроме того, «Трансперенси Интернешнл» указывает, что несмотря на прокурорскую проверку, Владимир Спиваков, Надежда Бабкина, Олег Меньшиков продолжили получать контракты от своих театров.

«Трансперенси Интернешнл» подчеркивает, что свое расследование они начали ещё в 2016 году, и оно никак не связано с ситуацией вокруг «Гоголь-центра» и его худрука Кирилла Серебренникова который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Примечательно, что результаты расследования «Трансперенси Интернешнл» появились ровно в тот момент, когда снова решается вопрос о лишении министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора наук.