Фестиваль «Дни российской культуры» открылся в Ивановской области

Иваново, , 15:25 — REGNUM XXVII фестиваль искусств «Дни российской культуры» торжественно открылся в Ивановском музыкальном театре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Открытие состоялось 20 октября, фестиваль продлится до 2 ноября. Участников и зрителей поприветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

В рамках церемонии открытия фестиваля глава региона вручил государственные награды деятелям культуры Ивановской области. Звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоена председатель областного отделения Союза художников России Галина Воронова. Глава региона также вручил благодарности министра культуры РФ артистке-вокалистке Ивановского музыкального театра Ольге Наяновой, артисту Ивановского драматического театра Евгению Семенову, библиотекарю Централизованной библиотечной системы города Шуя Ирине Строкиной.

Фестиваль открыло выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением народного артиста России Виктора Елисеева. Коллектив за время своего существования — а он основан в 1973 году — дал более восьми тысяч концертов. В репертуаре — свыше тысячи произведений русской и зарубежной классики, современных инструментальных и народных композиций.

В течение двух недель в рамках фестиваля состоятся концерты коллективов и исполнителей разных жанров, лауреатов международных конкурсов и фестивалей. Около 300 мероприятий фестиваля пройдут в районах — это библиотечные выставки, показы спектаклей народных театров и другие культурные акции. Ежегодно в рамках Дней российской культуры в областном центре проходит «Фестиваль национальных культур».

Фестиваль искусств «Дни российской культуры» является уникальным просветительским проектом, направленным на популяризацию лучших образцов российской культуры. Ежегодно в Ивановской области в рамках фестиваля проходят концерты выдающихся профессиональных коллективов и мастеров искусств, имена которых составляют гордость отечественной культуры.