Китай и Узбекистан снимут фильм про Великий шелковый путь

Ташкент, , 15:07 — REGNUM Историческую мелодраму снимут совместно Китай и Узбекистан, заявили в «Узбеккино», сообщает 23 октября «Podrobno.uz».

Согласно сообщению, решение о совместных съемках было принято в рамках китайского проекта «Один пояс — один путь». На данный момент стороны утверждают сценарий фильма, после чего начнется отбор актеров. Как отметили в «Узбеккино», с обеих сторон будут привлечены ведущие актеры.

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Сюжет фильма будет строиться вокруг одной семьи, жизнь которой будет показана в различные исторические эпохи, происходящие во времена Великого шелкового пути.

«И, конечно, в центре фильма будет любовь», — сказали в «Узбеккино».

Премьерный показ картины пройдет одновременно в Китае и Узбекистане.

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Напомним, Узбекистан намерен увеличить количество снимаемых республикой фильмов. На 2018 год запланировано финансирование 20 картин, а с 2020 года Узбекистан планирует снимать по 30 фильмов ежегодно. При этом с 2022 года в стране будут выпускаться по 50 мультипликационных фильмов каждый год.

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