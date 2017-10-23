В Ташкенте пройдет фотовыставка «Семья в культуре народов Евразии. XX век»

Ташкент, , 14:45 — REGNUM В столице Узбекистана городе Ташкенте 26 октября откроется фотовыставка «Семья в культуре народов Евразии. XX век», организованная Российским этнографическим музеем. Об этом сообщает издание «Подробно.uz».

Фотовыставка ознакомит посетителей с повседневной и праздничной жизнью традиционной семьи начала XX века славянских и финно-угорских народов, а также народов Кавказа, Поволжья, Сибири и Средней Азии.

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Фотографии дадут возможность увидеть общее и особенное в семейных традициях народов, которые исторически связаны между собой не только общими границами сначала в рамках Российской империи, а затем и СССР, но и социальными, культурными и политическими контактами.

Летопись семейной жизни 20 века даст возможность посетителям расширить знания о традиционных культурах народов постсоветского евразийского пространства, а также почувствовать «уникальность и неповторимость своих корней через общее и особенное в семейных традициях».

«Только открыв для себя новые страницы из прошлого, мы, современники, сможем не только соотнести с ним свои представления о происходящем в настоящее время, но стать более открытыми и готовыми к диалогу даже при наличии разногласий, — добавили в издании. — Это те незыблемые правила, на которых всегда держались семейные традиции и устои».

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