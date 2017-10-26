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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Анжей Перевалов

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Анжей Перевалов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 26 октября 2017, 08:30 — REGNUM  

Передача LII, где в гостях Анжей Перевалов с его личным мнением о театре, маргинальности и протесте.

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Анжей Перевалов
Иллюстрация: Личный архив Анжея Перевалова
Анжей Перевалов

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Галицкий

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»

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