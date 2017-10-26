Дмитрий Тёткин, 26 октября 2017, 08:30 — REGNUM
Передача LII, где в гостях Анжей Перевалов с его личным мнением о театре, маргинальности и протесте.
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Галицкий
Дмитрий Тёткин, 26 октября 2017, 08:30 — REGNUM
Передача LII, где в гостях Анжей Перевалов с его личным мнением о театре, маргинальности и протесте.
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Галицкий
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