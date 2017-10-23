Первый в России памятник Эльдару Рязанову откроют в Самаре

Самара, , 14:20 — REGNUM В Самару доставлен памятник режиссеру Эльдару Рязанову. Как сообщает ИА REGNUM, автор памятника — грузинско-итальянский скульптор Важа Микаберидзе (Прасто).

В этом году отмечается 90 лет со дня рождения Народного артиста СССР, почетного гражданина Самары Эльдара Рязанова. По информации городских властей, памятник будет установлен 27 октября в сквере, носящем имя Рязанова около дома №120 на улице Фрунз. В этом доме 18 ноября 1927 года он родился. После рождения Рязанов пробыл в Самаре в течение месяца, затем родители вернулись в Москву. Следующий приезд Рязанннова в Самару (Куйбышев) состоялся в годы Великой Отечественной войны в связи с эвакуацией. Тогда он целый год учился в самарской школе.

Инициатор установки памятника стала унитарная некоммерческая организация «Фонд популяризации творчества Эльдара Рязанова», президентом которой является вдова режиссера Эмма Абайдуллина. Скульптор Важа Микаберидзе (Прасто) известен, как автор установленного в Тбилиси памятника другому известному российскому кинорежиссеру — Сергею Параджанову.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре 10 сентября 2016 года на доме № 120 по улице Фрунзе была установлена мемориальная доска, в декабре этого года там планируется открытие музея Эльдара Рязанова. Территория сквера, где будет установлен памятник кинорежиссеру, комплексно благоустроена. Памятник станет частью единого арт-пространства, которое будет напоминать самарцам о любимых «рязановских» фильмах и знаменитом земляке. В перспективе в сквере планируют установить экран.

По задумке автора композиции, режиссер будет сидеть, как сторонний зритель и «смотреть» на пришедших со стороны.

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