Джазовый марафон: Оренбург посетили мировые звёзды

Оренбург, , 12:51 — REGNUM В Оренбург на два дня стал центром джаза. 20−21 октября в областной столице прошёл XXI джаз-фестиваль «Евразия». Его открыли интонации блюза. Новая программа группы «Федулова» так и называется — «Весь это блюз». Композиции в исполнении Ксении Федуловой и ее команды эмоционально раскрепостили зрителей и подготовили для восприятия последующей программы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбургской области.

«Оренбург — самый тёплый город, который принимает тебя. Публика здесь очень остро чувствует джаз», — поделилась впечатлениями известная певица Ксения Федулова.

В афише «Евразии» ещё один исполнитель и коллектив с мировым именем: саксофонист, композитор, режиссер-постановщик Алексей Круглов. Являясь приверженцем авангардного направления, придерживается абсолютно чёткого творческого пути в своей деятельности. Развивает свои идеи в области нового искусства, разрабатывая авторскую систему воплощения художественных образов в звуковом пространстве.

Вместе с Алексеем Кругловым на оренбургскую сцену вышла и его группа «Круглый Бэнд». Музыканты представили свой новый проект «Вечное движение».

Второй день блюз-свинг-рок-марафона открыла Алина Ростоцкая и её ансамбль «JAZZMOBILE» с новым альбомом «Flow» («Поток»).

Гостья из США Karmen Moxie с группой «Dynamic James» добавили природного джазового драйва празднику, а завершили фестиваль биг-бэнд Владислава Кадерского и известная джазовая вокалистка Светлана Артемьева с программой «Незабываемое».

Лауреат международных конкурсов, бэк-вокалистка проектов первого канала «Достояние республики», «Две звезды» Светлана Артемьева отметила, что чувствовала отдачу зала, которая её вдохновляла:

«Несколько лет тому назад я выступала на этом фестивале с группой «Фонограф». Ещё тогда я обратила внимание на удобство зала, хороший звук и благодарную публику».

Напомним, джаз-фестиваль «Евразия» основан в 1996 году композитором, общественным деятелем, народным артистом России Юрием Саульским, который впервые привёз в Оренбург звёздных джазовых исполнителей.

Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов отметил, что инициатива знаменитого композитора, дирижёра и общественного деятеля, народного артиста России Юрия Саульского нашла живой отклик у музыкантов всего мира и у оренбургской публики, а фестиваль исчисляется уже десятками лет и сотнями музыкантов. Он подчеркнул, что региональное правительство сделает всё возможное, чтобы фестиваль жил долго и развивался.

Как признались постоянные зрители фестиваля, планка, когда-то установленная его создателями, за эти двадцать с лишним лет не опускалась никогда. В афише всегда присутствуют как имена бенд-лидеров, представителей высшего эшелона джазового исполнительства, так и молодые музыканты. Но только те, которые своей деятельностью сделали серьёзную заявку на первенство.

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