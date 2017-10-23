«Геошторм» начался в кинотеатрах России

Москва, , 11:43 — REGNUM На экраны российских кинотеатров вышла лента режиссера Дина Девлина под названием «Геошторм», премьера состоялась 19 октября, сообщает портал Кинопоиск.ру.

Сюжет фильма, как сюжет десятков других голливудских фильмов-катастроф, прост и впечатляющ — очередная напасть одолевает Землю:

«После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов», — сообщает портал Кинопоиск.

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Однако так всё было бы слишком просто. Теперь Земле угрожает система, призванная защищать ее. В ходе перипетий, сопровождающих борьбу главного героя, которого играет Джерард Батлер («Как приручить дракона-2», «Лара Крофт — расхитительница гробниц-2» и др.), землянам приходится бороться и на планете, и на космической орбите.

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Напомним, режиссер Дин Девлин выступал ранее сопродюсером многих картин, в частности, «Дня независимости» и «Звездных врат. «Геошторм» должен был выйти в октябре 2016 года, однако релиз перенесли на октябрь 2017 года. Тестовые просмотры в декабре 2015 года показали слабые отзывы аудитории, и было принято решение о значительной доработке картины, в результате были пересняты некоторые ключевые эпизоды.