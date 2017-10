Скончался наставник рок-группы AC/DC

Канберра, , 10:36 — REGNUM Австралийский рок-музыкант Джордж Янг скончался на 71-м году жизни, сообщается 23 октября на официальной странице AC/DC в Facebook.

«С болью в сердце мы сообщаем о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы AC/DC. Нельзя было бы найти более преданного и профессионального музыканта, композитора, продюсера и наставника», — говорится в сообщении.

Причину смерти не называют.

В 1965 году Джордж Янг и Гарри Ванда основали группу The Easybeats, которая стала популярна благодаря песне «Friday On My Mind». Коллектив просуществовал до 1969 года.

В 1973 младшие братья Янга Малькольм и Энгус основали группу AC/DC. Джордж Янг выступил сопродюсером первых шести альбомов музыкального коллектива. Некоторое время он являлся басистом рок-группы.

