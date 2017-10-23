Фанаты недовольны «Бездомным Гарри» в «Игре престолов»

Вашингтон, , 10:29 — REGNUM В финальном сезоне «Игры престолов» зрители познакомятся с новым персонажем по прозвищу «Бездомный Гарри», 23 октября сообщает РИА VistaNews.

Роль капитана «Золотых мечей» Гарри Стрикленда досталась немецкому актеру Марку Риссману. Персонаж по сценарию получил прозвище «Бездомный Гарри». Предполагается, по информации VistaNews, что «Бездомный Гарри» будет появляться на экране на протяжении всего сезона.

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Сообщается, однако, что фанаты культового сериала недовольны выбором актера, так как в книге Джорджа Мартина, положенной в основу сериала, персонаж «Бездомного Гарри» — не отличается брутальностью и силой. По книге он лысый, толстый и беззлобный. Немецкий же актер харизматичен, подтянут и физически крепок.

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Напомним, «Игры престолов» — популярный киносериал, основанный на романах «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Первый сезон вышел в 2011 году, на август 2017 года явлены зрителям уже семь сезонов. Финальный, восьмой сезон, обещают выпустить на экраны в 2018 или в 2019 году. В фильме отсутствуют строго положительные персонажи, поступки героев порой неоднозначны, и гибель их порой непредсказуема.