Медики рассказали о состоянии здоровья Кокшенова

Москва, , 10:19 — REGNUM Актер Михаил Кокшенов, ранее поступивший в реанимацию, остается в Первой градской больнице имени Н.И. Пирогова в Москве, сообщают в справочной службе медучреждения.

«Состояние на сегодняшнее утро тяжелое», — говорят в больнице.

Напомним, на прошлой неделе актера доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Его дочь, Алевтина Вокрош, рассказала, что актеру стало плохо, когда он находился на улице. Прохожие помогли ему и вызвали «скорую помощь». В больнице Кокшенову провели МРТ и установили, что у него инсульт.

Советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве.

Он снялся более чем в 100 фильмах и стал известен благодаря ролям в фильмах «Девчата», «Не может быть», «Вечный зов», «Самая обязательная и привлекательная» и «Спортлото-82».

В 1990-х Кокшенов начал снимать собственные фильмы, самыми успешными из которых стали «Русский бизнес» и «Русское чудо».

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