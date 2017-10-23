Собчак: Тимати — трус, Бузова исполняет «дешевую музыку»

Москва, , 10:06 — REGNUM Ксения Собчак подискутировала с Филиппом Киркоровым в эфире «Новой фабрики звезд» относительно молодежного слэнга, и молодых исполнителей, 21 октября сообщает РИА VistaNews.

Филипп Киркоров в споре о «лучшем представителе молодёжной музыки» отстаивал кандидатуру Ольги Бузовой, сравнивая ее с популярными в свое время Юрием Шатуновым и группой «Руки вверх». Собчак же была на стороне исполнителя хип-хоп стиля Oxxxymiron’а, ведь именно он, по мнению Ксении, а вовсе не нынешняя ведущая «Дома-2» Бузова, является достойным представителем молодежной сцены.

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А Бузова же, по мнению журналистки, исполняет «дешевую музыку».

Досталось от Собчак и исполнителю Тимати, коего светская львица охарактеризовала как «труса», из-за наличия у того многочисленной охраны.

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Напомним, 18 октября Собчак заявила, что будет участвовать в президентских выборах, олицетворяя своей кандидатурой выбор «Против всех». После она признала, что шансы на победу у нее небольшие, и у нее нет ни политической программы, ни партии.