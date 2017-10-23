В Париже ушла с молотка «Бородатая Джоконда»

Париж, , 04:24 — REGNUM Произведение французского художника Марселя Дюшана, представляющее собой репродукцию знаменитой «Джоконды» Леонардо Да Винчи с пририсованной бородой и усами, продано за $743 тыс. Об этом сообщают организаторы торгов в аукционном доме Sotheby's.

«Усатая» Мона Лиза изначально оценивалась в $470−700 тыс. Она была выставлена на торги вместе со 109 произведениями, выполненными в жанре дадаизма и сюрреализма. За все лоты организаторы торгов выручили $4,6 млн.

Марсель Дюшан, стовший у истоков дадаизма и сюрреализма, создал свою версию «Моны Лизы» в 1964 году. Ранее он купил недорогую репродукцию картины и карандашом добавил к женскому портрету усы и бородку.

Произведение художник назвал «L.H.O.O.Q». Эта аббревиатура намекает на непристойное французское выражение о девушке.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября на аукционе в США был продан набросок небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, выполненный нынешним президентом страны Дональдом Трампом в 1995 году. Лаконичный рисунок черным маркером, не представляющий художественной ценности, ушел с молотка за $16 тыс.

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