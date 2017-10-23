Украинский театр запретил постановку «Анны Карениной»

Хмельницкий, Украина, , 04:09 — REGNUM Хмельницкий театр имени Старицкого запретил спектакль «Анна Каренина», поставленный на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

О запрете постановки изданию рассказала исполнительница главной роли, актриса Ольга Сумская. Она отметила, что роман Льва Толстого включен в украинскую школьную программу как зарубежная литература, и выразила недоумение тем фактом, что спектакль на языке оригинала оказался под запретом.

Супруг актрисы Виталий Борисюк пояснил, что за отмену спектаклей в театре отвечает его директор. Она нарушила договоренности, отказавшись заключать с гастролирующими артистами договор аренды. К этому ее склонили местные радикальные активисты.

Борисюк добавил, что в украинском законодательстве не прописан запрет на русскоязычные постановки, не указано и то, что актеры должны выступать только на украинском языке. Он рассказал, что 2016 году спектакли, поставленные по произведениям русских классиков, собирали в городах Западной Украины полные залы.

Отмечается, что театр в Хмельницком также отказался от гастролей Homo Soveticus Виктора Шендеровича и киевского русскоязычного театра «Черный квадрат».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Комитет по вопросам культуры Верховной рады поддержал законопроект «О гастрольных мероприятиях на Украине», предусматривающий предварительное согласование с СБУ гастролей российских артистов. Предполагается, что организаторы концертов, которые хотят пригласить на Украину артистов из России, должны будут справиться в СБУ, не запрещен ли им въезд в страну.

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