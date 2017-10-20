«Отреставрировали»: На Украине Дзержинского замаскировали под казака

Бердянск, Украина, , 16:06 — REGNUM Памятник председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров (ВЧК при СНК) РСФСР Феликсу Дзержинскому «отреставрировали» в Бердянске в Запорожской области, сделав из него казацкого гетмана Максима Кривоноса, сообщает 19 октября местное издание PRO.berdyansk.biz.

Согласно сообщению, бюст Феликсу Дзержинскому располагался возле административного здания Бердянской исправительной колонии и по украинскому закону о декоммунизации должен был быть снесен. Однако администрация колонии решила не уничтожать памятник и по-своему «декоммунизировала» русского революционера.

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Чтобы скрыть реальную фигуру, которой посвящен монумент, украинские скульпторы перекрасили бюст, приделали Дзержинскому усы на украинский манер, прическу сменили на чуб и добавили элементы вышиванки на памятник.

В результате «обновленный» монумент стал изображать, по мнению «реставраторов», казака Максима Кривоноса, ближайшего соратника Богдана Хмельницкого.

Максим Кривонос был одним из руководителей казацко-крестьянских восстаний во времена Богдана Хмельницкого, а также был наказным гетманом четырех полков: Лисянского, Корсунского, Белоцерковского и Уманского.

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Напомним, это не первый случай, когда украинские власти экономят на сносе памятников. Так, летом 2017 года в двух селах Запорожской области вместо сноса два памятника Ленину «отреставрировали» — один памятник переделали в болгарина-переселенца, второй — в одного из соратников украинского предателя Ивана Мазепы Филиппа Орлика.

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