В Оренбурге пройдёт XXI Международный джаз-фестиваль

Оренбург, , 13:13 — REGNUM В Оренбурге 20 и 21 октября пройдет XXI Международный джаз-фестиваль им. Ю. Саульского «Евразия». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона, на оренбургской сцене снова выступят звезды мирового джаза.

В афише первого дня — группа «Федулова» с презентацией программы «Весь этот блюз», «Круглый Бэнд» под руководством саксофониста и композитора Алексея Круглова с новым проектом «Вечное движение».

Второй день откроют Алина Ростоцкая и её ансамбль «JAZZMOBILE» с новым альбомом «Flow» («Поток»). Гостья из США Karmen Moxie с группой «Dynamic James». Завершит фестивальный марафон биг-бэнд Владислава Кадерского с программой «Незабываемое».

Стоит отметить, любители импровизаций, бэндов и блюзов на протяжении 20 лет собираются в большом зале Оренбургской областной филармонии, чтобы послушать известных как в России, так и за её пределами музыкантов.

Напомним, джаз-фестиваль «Евразия» основан в 1996 году композитором, общественным деятелем, народным артистом России Юрием Саульским. Знаменитый музыкант впервые привёз в Оренбург звезд джаза — «МКС Биг-бэнд» Анатолия Кролла, группу «Вокал-бэнд» Валерия Константинова, ансамбль «Игорь Бриль и Новое поколение», квинтет Александра Осейчука «Зеленая волна», фьюжн-группу «Транс-Атлантик» Сергея Чепенко, клавишника и вокалиста Антона Севидова.

Целью Юрия Саульского было сделать Оренбуржье перекрёстком музыкальных культур, говорящих на языке джаза. Уже через год фестиваль обрёл международный статус. Тогда известный джазмен Игорь Бутман сыграл с квартетом «Звезды Нью-Йорка», и слава о степном джаз-фестивале пошла по всему свету.

С каждым годом джазовая фестивальная афиша пополняется именитыми исполнителями — это лучшие биг-бэнды России и зарубежья, ансамбли и солисты с мировыми именами. Многие участники приезжали на фестиваль неоднократно.

Организаторами фестиваля выступают правительство Оренбургской области, министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, Оренбургская областная филармония, джаз-центр Юрия Саульского.