Мэрилин Мэнсон запишет кавер-саундтрек на песню Джонни Кэша

Мэрилин Мэнсон напишет саундтрек к фильму «24 часа на Жизнь» (24 Hours to Live), в котором снимутся Итан Хоук и Лиам Каннингэм, композиция будет представлять собой кавер-версию песни музыканта Джонни Кэша God's Gonna Cut You Down, об этом 19 октября сообщил портал NME.

Режиссером фильма станет известный каскадер Брайан Смрз («Крепкий орешек 4.0» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего»), музыку к картине также напишет одногруппник Мэнсона Тайлер Бэйтс.

Сообщается, что саундтрек к «24 часа на Жизнь» выйдет 8 декабря 2017 года на Varese Sarabande Records.

Напомним, в октябре 2017 года Мэрилин Мэнсон выпустил свой десятый альбом «Heaven Upside Down».

Тогда же певец попал в СМИ благодаря тому, что назвал певца Джастина Бибера «девочкой с умом белки».

Джонни Кэш на самом деле не является автором God’s Gonna Cut You Down, это традиционная американская песня, которую в свое время исполняли такие музыканты как Одетта Холмс, Элвис Пресли и Моби.

