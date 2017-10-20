В Москве хотят учредить День памяти народного ополчения

Москва, , 14:26 — REGNUM В Москве рассмотрят вопрос об учреждении Дня памяти Московского народного ополчения 1941 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгордумы. Оргкомитет научно-патриотической конференции «Московское народное ополчение 1941 года: История. Подвиг. Память», которая прошла 19 октября в Мосгордуме, также принял решение обратиться в столичный парламент и правительство Москвы с предложением создать интернет-сайт на базе Государственного музея обороны Москвы.

На ресурсе планируют размещать поимённые списки московских ополченцев, их краткие биографии, фотографии, письма и документы из семейных и государственных архивов. Кроме того, предлагается разработать и внедрить единый стандарт школьного музея Воинской славы в Москве, а также включить в методику составления «Московского рейтинга лучших школ» наличие и качество работы музеев в образовательных учреждениях, что, по мнению разработчиков проекта, даст стимул развитию патриотической работы.

«2,5 года назад была создана рабочая группа, которая за это время добилась определенных результатов. Мы ставили своей целью координацию работы по увековечению памяти бойцов народного ополчения в годы Великой Отечественной войны, которая включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, организацию выставок, выпуск изданий об ополчении и многое другое, — сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»). — В сентябре 2016 года были открыты три закладных камня на местах будущих памятников: в Екатерининском парке, на Ленинградском и Кутузовском проспектах. Сами памятники должны быть установлены в 2018 году. Четвёртый памятник будет установлен в сквере на 2-й Песчаной улице. Кстати, мы вышли с предложением дать скверу наименование «Парк Московского народного ополчения».

Он добавил, что в рамках программы «Памяти Московского народного ополчения» за счёт бюджета Москвы отреставрировали памятник воинам 1-й дивизии народного ополчения на Малеевом поле, мемориальный комплекс в деревне Денисово и военно-исторический мемориальный комплекс в городе Кремёнки.

«В 2017 году планируется издание 2-го тома книги «Они отстояли Москву». Также мы хотели бы завершить в этом году работу над созданием стандарта школьного музея военно-патриотической направленности», — заявил Алексей Шапошников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мосгордуме одобрили двойное увеличение расходной части бюджета Москвы на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов по программе социальной защиты населения. Наибольший объём ассигнований, более 72%, планируется направить на реализацию мер социальной поддержки старшего поколения, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и членам их семей. В 2018 году эта сумма составит 311,4 млрд рублей, в 2019 году на эти цели предусмотрено 318,4 млрд рублей, в 2020 году — 324,4 млрд рублей.

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