Павел Новиков, , 15:02 — REGNUM

10 октября официально стартовали съемки нового фильма Юрия Быкова «Завод». За пару дней до этого мы обсудили с режиссером, сценаристом, актером, композитором, монтажером и вообще мультиинструменталистом от мира кинематографа его отрочество, творческий путь, жизненные взгляды, планы на будущее и много чего еще.

Юрий вырос в городе Новомичуринске Рязанской области. Несмотря на тяжелое детство, увлекался литературой, писал рассказы и стихи для местной газеты, ходил в музыкальную школу. На вопрос относительно роли творчества в своей юности ответил так:

«Есть обстоятельства, среда и субъект с его генетикой, способностями и т.д. Глобально любое творчество — это эмоциональный уход от реального мира, и любой художник, который в прямом и переносном смысле рождается на периферии, живет творчеством. В благополучных семьях, за редким исключением, не рождаются тонко чувствующие, болезненно переживающие любые процессы дети. Негативная и агрессивная действительность создает тех, кого мы называем художниками, потому что у них появляется необходимость создавать реальности, в которых они управляют процессами, что дает мнимое ощущение безопасности. Для меня это были пробы тех форматов, в которых я могу заниматься творчеством, и побег из того мира, в котором я рос».

Естественно, нас заинтересовал любимый формат творчества Юрия, который, к общему удивлению, оказался далек от режиссуры:

«Честно говоря, самый приятный формат для меня — это музыка. Я позволяю себе заниматься ей очень редко, т.к. не являюсь профессиональным музыкантом. Но в своих картинах создаю несложные ноктюрны в качестве незатейливого музыкального оформления. С точки зрения процесса, по сравнению с режиссурой, актерским мастерством и написанием сценариев, музыка самое несложное и необременительное, чем можно заниматься, потому что режиссура — это просто ад».

Интересным оказался и взгляд режиссера на свое творческое развитие от первого полнометражного фильма «Жить» 2010 года к картинам «Майор» и «Дурак» 2013 и 2014 годов соответственно:

«Мне кажется, особого творческого развития от «Жить» к «Дураку» не было. Все они являются произведениями одного мировоззрения, эстетического вкуса и профессионального видения. На мой взгляд, «Дурак» в некоторых отношениях является шагом назад по сравнению с другими работами. Например, если говорить о драматургии, «Жить» — гораздо более тонкая вещь. А в плане визуального исполнения «плюс» определенно на стороне фильма «Майор». Помимо прочего, в нём была использована репортажная стилистика съемок, которая очень хорошо передает эффект присутствия. Все эти ленты были сняты за короткий промежуток времени, около трех лет, так что, возможно, развитие будет сильно заметно в новом проекте «Завод», которым я сейчас занимаюсь».

Обсудили положительных и отрицательных персонажей в произведениях Юрия и заметные связи отрицательных героев с властными структурами:

«Вы будете смеяться, но разнообразие приходит и в мое творчество. Например, в первой короткометражке, «Начальник», капитан ФСБ является абсолютным антигероем, а в сериале «Спящие», который с 9 октября выходит на «Первом канале», где действие разворачивается практически на геополитическом уровне, главный герой — офицер ФСБ, и он является положительным персонажем. У меня большие вопросы к своему сознанию, на которые я пока ответить не могу. Скажу просто: мое мировоззрение пока еще не устаканилось».

Помимо краткого экскурса в новый сериал «Спящие», мы узнали некоторые подробности и о грядущем, четвертом полнометражном фильме Юрия Быкова, «Завод»:

"Мы долго готовились и ждали реализации этого проекта. Задумал я его 2,5 года назад, практически сразу после окончания «Дурака». В поисках финансирования мы подавали заявку в Минкульт, но получили отказ, после искали источники частного финансирования, в чём добились успеха. Примерно на год я отказался от всей другой работы, чтобы сосредоточить свои силы на «Заводе», и вот, наконец, съемки начинаются. Как говорится, безумству храбрых поем мы песню».

На вопрос относительно будущих планов и желания опробовать себя в новом киножанре герой нашего интервью отшутился, сказав:

«У меня была попытка снять большое жанровое кино, «Время первых», но я с треском пролетел в трубу, и поделом, потому что взялся не за свое дело. Я не совсем режиссер, ведь хороший режиссер изначально ищет визуально ритмическую, конфликтную форму, некие атрибуты, которые цепляют его за глаз, за душу, за эмоцию… Мне всегда важнее было содержание. Где справедливость, для чего мы живем и так далее. Я бы назвал себя балаболом-философом, человеком, которой с помощью киноязыка пытается поднять те или иные социальные и человеческие проблемы. Если мне предложат высокий бюджет, декорации, актеров и костюмы, скорее всего, мне сразу станет скучно, потому что за этим фасадом обычно отсутствует серьезный смысловой посыл».

По меркам творца, Юрий молод, на данный момент ему 36 лет, и в качестве прощания мы решили узнать, что бы он мог посоветовать новому поколению российских режиссеров и сценаристов:

«Всё просто. Можешь не писать, не пиши, можешь не снимать, не снимай. И смеяться тут не над чем. Молодые люди часто обманывают себя, надеясь на великий успех, а потом просто оказывается, что они теряли время, которое можно было потратить с гораздо большей пользой. Например, отправиться в кругосветное путешествие или хотя бы жениться. Не нужно тешить себя иллюзиями, потому что творчество — это зуд, и больше ничего. Чешется и не знаешь, что с этим делать, а если можно не чесать, надо спокойно жить и наслаждаться жизнью. Этим и отличаются творцы: не могут не чесать».

Юрий Быков оказался очень приятным в общении человеком. Располагающим, образованным, с хорошим чувством юмора, легко переходящим с глубоких философских рассуждений на шутливый тон и обратно. В последние годы он всё больше сосредотачивался на себе и своей семье, что явно сделало его более счастливым. Что ж, мы с нетерпением ждем новых произведений от столь многопланового и талантливого творца российского кинематографа…