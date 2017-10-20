Критикам США понравился «Тор: Рагнарёк»

Лос-Анджелес, США, , 09:32 — REGNUM Критики США склоняются к тому, что фильм «Тор: Рагнарёк» режиссера Тайка Вайтити стал лучшим фильмом из всей трилогии, об этом 19 октября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Шери Линден из The Hollywood Reporter, Брок Уилбур из Polygon и Джеймс Дайер из Empire сошлись во мнении, что картина показала Тора в новом виде, фильм не лишен приятного юмора и драматического напряжения.

«Фильмы по комиксам долгое время претендовали на то, что они являются серьезным развлечением, но «Тор: Рагнарёк» — это почти признание в том, что с этим материалом нельзя так работать», — написал Стив Роуз из The Guardian.

Впрочем, некоторые критики считают, что из-за подобного подхода фильм получился неглубоким и не полностью раскрыл историю. Подобные мысли озвучили Николас Барбер из BBC и Брайан Труитт из USA Today.

С ними не согласился Эрик Эйзенберг из Cinema Blend, по его мнению, в «Тор: Рагнарёк» режиссеру и сценаристу удалось развить персонажей больше, чем этого можно было бы ожидать.

В пример он приводит Халка, который из безумного зверя эволюционировал в громилу, обладающего специфической речью. Он также начал показывать свою сторону во внутреннем конфликте с Брюсом Беннером.

Напомним, мировая премьера фильма «Тор: Рагнарёк» состоялась 10 октября 2017 года, в России зрители смогут увидеть фильм на больших экранах 2 ноября 2017-го. Сценарий к картине написали Эрик Пирсон, Крэйг Кайл и Кристофер Йост.

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