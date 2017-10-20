Съемочная группа: Мы пытались понять, каково это — быть Львом Троцким

Канны, Франция, , 17:05 — REGNUM В Каннах, на крупнейшем международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM состоялась мировая премьера сериала «Троцкий» — самое яркое событие специальной программы Russian Content Revolution (Российская революция контента) и, пожалуй, центральноемероприятие рынка. Константин Хабенский в роли Льва Троцкого стал одним из самых запоминающихся образов рынка: завораживающий плакат в ярко-красных тонах октябрьской революции, размещенный на Дворце фестиваля, на стенде павильона MADE IN RUSSIA, в каталогах и ежедневных журналах MIPCOM приковывал внимание участников рынка.

Идея сериала принадлежит Константину Эрнсту, снят «Троцкий» совместно Первым каналом и кинокомпанией «СРЕДА» Александра Цекало. Проект состоит из восьми серий по 52 минуты каждая. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и в Мексике. Хотя продюсеры утверждают, что в России до них никто ничего не снимал про Льва Троцкого, был, как минимум, один оставшийся в памяти полнометражный фильм «Троцкий» (реж. Леонид Марягин), сделанный «Мосфильмом» в копродукции с рядом зарубежных студий в 1993 году с Виктором Сергачевым в главной роли.

Премьере «Троцкого» в Каннах был выделено самое удачное время в расписании: вечер второго дня рынка, буквально экватор MIPCOM, участники которого к этому времени уже вошли в динамичный режим, но еще не перенасытились информацией. Презентация проекта состоялась в самом большом и престижном зале: Гранд-Аудитории Дворца фестивалей, в котором проходят все главные мероприятия и показы Каннского кинофестиваля.

Предваряя просмотр продюсер сериала, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обратил внимание на саму фигуру главного героя: «Лев Троцкий — выдающийся, всемирно известный деятель, фактически «исполнительный продюсер» Октябрьской революции. У него много отличительных черт характера, мы выделили две — его сексуальность и изобретательность в любых жизненных ситуациях. Троцкий благодаря своему внешнему виду (и этим отличался от Ленина) походил на, как бы сейчас сказали, рок-звезду. Мы сделали сериал о человеке, который прожил интересную, насыщенную, необычную и полную драматизма жизнь».

Генеральный продюсер кинокомпании «СРЕДА», продюсер «Троцкого» Александр Цекало первым делом поблагодарил ReedMidem (организаторов рынка MIPCOM), Российский экспортный центр, Первый канал, всю команду проекта и свою жену.

«Мы сделали проект о человеке, который сам себя воспринимал как живого Бога и ему внимали миллионы людей, — отметил Цекало. — Мы, не оправдывая методы Троцкого, пытались понять, как именно он завоевывал признание масс».

Публике был показан первый эпизод проекта, высокое качество которого заметно с первых минут просмотра: он сделан по законам не телевизионного продукта, а киноискусства. Режиссер Александр Котт вдумчиво работает над визуальным воплощением — аккуратно выстраивает композиции и мизансцены, наполняет кадры яркими символичными деталями; использует монтажные приемы, соответствующие темпоритму и атмосфере каждой отдельно взятой сцены. Режиссер эффективно использует удачный кастинг, создавая вместе с актерами яркие образы. Сериал не оказался бенефисом Константина Хабенского, хотя его главная роль способна затмить все остальные: так, точен до деталей, но при этом не пародиен Евгений Стычкин в роли Владимира Ленина, трогателен и очарователен Максим Матвеев, изящен и легок брутальный Михаил Пореченков, выразителен и страшен Сергей Гермаш… Первая серия не позволяет полноценно судить о женских образах, созданных Ольгой Сутуловой и Анастасией Меськовой, но, судя по всему, им будет отведено больше внимания в следующих эпизодах. Авторы проекта решились на нелинейное повествование, которое постоянно перебрасывает зрителей в разные периоды жизни героя: это делает проект на фоне скучных традиционных байопиков вдвойне привлекательным и необычным как для наших зрителей, так и для зарубежных.

После показа серии к публике MIPCOM вместе с продюсерами вышли исполнители главных ролей. На вопрос модератора обсуждения о своей подготовке к роли Константин Хабенский отметил, что в короткий ответ не вложить всю объемную работу над проектом и четыре месяца съемок:

«Личность очень мощная, неоднозначная, но лично мне глубоко несимпатичная, так сложилось… Поэтому я старался не оправдывать этого персонажа. Были сложности с точки зрения актерской профессии, самая главная из них, наверное, — огромное количество текста».

Александр Цекало отметил, что эта работа стала вызовом не только для Константина Хабенского, но и для сценариста Олега Маловичко, режиссера Александра Котта и других членов съемочной группы: «Нам пришлось переступить через себя, воплощая самые кровавые и страшные эпизоды жизни Троцкого, и мы пытались понять, каково это — быть Львом Троцким. В этом и заключалась основная сложность». Ведущий дискуссии спросил, удалось ли в итоге это понять, на что Цекало честно ответил: «Нет… Если только немножко».

Ольга Сутулова, исполнившая роль Натальи Седовой — спутницы жизни Льва Троцкого, — отвечая на вопрос о причинах, удерживающую ее героиню рядом с ним, поделилась представлением, что главным фактором являлась подлинная женская любовь и, в какой-то степени, очарование разделяемой многими революционерами идеи свободной любви.

Константин Эрнст, объясняя, почему история Троцкого будет интересна во всем мире, отметил, что нынешний год — столетие русской революции, масштабного события, изменившего жизнь многих людей не только в России, но и за ее пределами.

Премьера и обсуждение «Троцкого» прошло в легкой, непринужденной атмосфере: публика много аплодировала и явно хорошо приняла проект; продюсеры много шутили, легко и изящно отвечали на вопросы, Константин Хабенский говорил по-русски, переводил его, пересыпая речь шутками, Александр Цекало, который в финале мероприятия сердечно поблагодарил генерального директора компании «Экспоконтент» (официального представителя в России компании-организатора MIPCOM) Александру Модестову, вместе со своей командой неизменно помогающую российским продюсерам наиболее эффективно и успешно выступить на международной арене с целью продвижения своих проектов в разные страны. Рынок MIPCOM, прошедший в Каннах с 16 по 19 октября 2017 года, посетило 14 000 участников из сотни стран мира.

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