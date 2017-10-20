Морган Фримен сыграет в байопике бывшего госсекретаря США

Лос-Анджелес, США, , 08:47 — REGNUM Морган Фримен сыграет роль политика, военного и бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла в байопике Реджинальда Хадлина, об этом 20 октября сообщил портал Cinema Blend.

Продюсерами фильма выступят Ашок Амритрадж и Лори Мак-Крири, которые являются партнерами Фримена по кинокомпании Revelations Entertainment.

Сценарий был создан Эдом Уитвортом, стоит отметить, что он находился в «черном списке» Голливуда с 2011 года. История рассказывает о пребывании Колина Пауэлла на посту государственного секретаря в период первого срока президентства Джорджа Буша.

Пауэл был первым темнокожим госсекретарем в истории США, до того, как заступить на эту должность, он был генералом армии. Когда в 2003 году в Совете безопасности ООН встал вопрос о вторжении в Ирак, Колин Пауэлл принес в зал заседаний некую пробирку, которой он размахивал во время выступления.

Многие восприняли это как доказательство того, что Ирак обладает биологическим оружием. Впоследствии Пауэлл подвергся нападкам и критике за свои действия.

Напомним, ранее Морган Фриман и режиссер Роб Райнер заявили о создании так называемого Комитета по расследованию действий России. В распространенных видео они пояснили, что намереваются «помочь американцам признать факт продолжающихся нападений России» на демократию США и «понять их серьезность».

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