Писатель и актриса Тамара Петкевич скончалась в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Российская актриса, писатель и театровед Тамара Петкевич скончалась 18 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает на своей странице в Facebook депутат городского парламента Борис Вишневский.

«Вчера ушла Тамара Владиславовна Петкевич. Писательница, автор замечательных книг, актриса, жертва политических репрессий. Ей было 97 лет», — сообщил депутат.

Вишневский отметил, что Петкевич «до последних дней сохраняла ясность мысли и твёрдость духа». «Мы с помощниками навещали её в квартире на Пушкинской улице и как могли, заботились о ней. Светлая память прекрасному человеку», — написал он.

Тамара Петкевич родилась в 1920 году в Петрограде. В 1937 году репрессировали её отца. В 1943 году её саму с мужем арестовали по обвинению в «контрреволюционной деятельности» и осудили на семь лет лагерей. В 1957 году Петкевич была полностью реабилитирована.

Вернувшись в родной город Тамара Петкевич поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на театроведческий факультет, а затем работала в Ленинградском Доме художественной самодеятельности заведующей репертуарным отделом.

В 1993 году Петкевич выпустила свою первую книгу мемуаров о сталинских лагерях «Жизнь — сапожок непарный». Спустя несколько лет вышло её продолжение: «На фоне звезд и страха».