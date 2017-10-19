Венеция продает места на кладбище на острове Сан-Микеле

Рим, , 12:18 — REGNUM «Роскошные» гробницы на кладбище, расположенном на венецианском острове Сан-Микеле, выставлены на аукцион администрацией Венеции. Стартовая стоимость места для захоронения — 192 тысячи евро, время подачи заявок — до 31 января 2018 года. Стоимость самых дорогих старинных гробниц и капелл достигает 335 000 евро. Однако тот, кто выиграет аукцион, получит место на 99 лет, после чего родственники либо должны будут снова оплатить место, либо перезахоронить тело. Доходы от продаж гробниц, которые, по предварительным подсчетам, могут достичь двух миллионов евро, будут использоваться администрацией города для содержания самого кладбища.

В положении, опубликованном администрацией Венеции, также говорится, что после покупки места на кладбище хозяину придется восстановить за свой счет прилегающую территорию, включая часовню. Проект реставрации необходимо будет заранее предоставить для рассмотрения.

Остров Сан-Микеле — небольшой остров Венецианской лагуны, расположенный между Венецией и Мурано, известен своим старинным кладбищем. Городские власти приняли решение позволить хоронить на нем выдающихся людей, жизнь которых была связана с городом. Самые известные захоронения на острове Сан-Микеле — могилы Игоря Стравинского,Сергея Дягилева, Иосифа Бродского, Кристиана Доплера,Петра Вайля, Эзры Паунда.