Историческая часть Барнаула получит новый импульс развития

Барнаул, , 12:19 — REGNUM Жители и гости столицы Алтайского края уже получили возможность прогуливаться не только по новой освещённой лестнице Нагорного парка со смотровыми площадками, но и по первой в Барнауле пешеходной улице. А скором времени можно будет получать еще и удовольствие от прогулок по набережной Оби. Она появится впервые за всю историю краевого центра. Также для горожан обещают открыть рынок, реконструированный по уникальному проекту. Такой вывод можно сделать из официальных сообщений барнаульской мэрии, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Историческая часть краевого центра получит новый импульс для своего развития. Большой вклад вносят инвесторы, развивая уже существующие объекты (в частности, здание, где раньше располагался Центральный рынок), сооружая новые, которые украшают город, привлекают туристов», — отметил по этому поводу глава Барнаула Сергей Дугин.

Напомним, многие работы в рамках проекта туркластера «Барнаул — горнозаводской город» доверено осуществлять ООО «Сибирия». Говоря о ходе его реализации, директор Сергей Мудрик известил о завершении строительства очистных сооружений, которые будут обслуживать историческую часть города, и начале монтажа оборудования.

«Начато благоустройство верхней части Нагорного парка, на следующей неделе планируется монтаж чугунного ограждения набережной. Уже изготовлен первый лестничный марш лестницы в Нагорный парк. Планируется установить лестницу к Новому году», — пояснил директор ООО «Сибирия» Сергей Мудрик.

Также известно, что именно его компания является теперь собственником здания Центрального рынка, и что «Сибирия» не собирается менять его направленность. Составить представление о том, каким образом преобразится внешний облик объекта, можно по эскизам. В частности, мэрия Барнаула пояснила, что по итогам экспертизы принято решение убрать все внешние лестницы, ведущие на второй этаж рынка.

«Архитектурный облик здания будет максимально сохранен. Будут заменены инженерные сети, здание станет современным и многофункциональным», — уверяют в муниципалитете.

Между тем представители компании «ТЦ БЦ», управляющей коммерческой недвижимостью, предложили собственнику создать рынок нового формата, сохранив все лучшее.

«Этот рынок не будет повторять ни один известный европейский, московский, новосибирский образец, он будет создан с учетом своей истории, особенностей развития территории, новых форматов и сервисов торговли», — отмечают менеджеры компании.

По их проекту, второй этаж обновленного рынка предполагается развивать как классический рынок, а первый будет тесно связан с развитием пешеходной зоны. В здании рынка разместятся кафе и рестораны с большим выбором кухонь, рядом запланирована организация вместительной парковки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, богатое наследие промышленника Акинфия Демидова, построившего сереброплавильный завод, и изобретателя паровой машины Ивана Ползунова барнаульцы пытаются сохранить посредством реализации проекта «Барнаул — горнозаводской город». На создание инженерной инфраструктуры этого туркластера из федерального бюджета направили около 900 миллионов рублей. Также привлекли почти 2 миллиарда рублей частных инвестиций.

Активно преображение исторической части города ведется в последние два года. Прошлой осенью горожане получили новую лестницу в Нагорный парк: это место, оборудованное скамейками и освещенными террасами, полюбилось многим горожанам. А в конце прошлой недели в «подарок» на 80-летие Алтайского края был открыта первая пешеходная улица: в обрамлении старинных купеческих зданий (их тоже планируется реконструировать) Мало-Тобольская, несомненно, повысит туристическую привлекательность краевой столицы.

Следующим этапом реализации проекта станет сохранение уникального комплекса зданий «сердца Барнаула» — сереброплавильного завода.

Читайте ранее в этом сюжете: И медведи по улицам бродят: чем и почём Барнаул завлекает туристов