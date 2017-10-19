Минкульт РФ поддерживает съемки фильма с участием сына Улюкаева

Москва, , 11:18 — REGNUM Кинокомпания «Белое зеркало» (совладельцами ее в равных долях являются российский кинопродюсер Софико Кикнавелидзе и сын арестованного за взятку экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, 34-х летний Дмитрий Улюкаев) получила 25 млн рублей от Министерства культуры РФ в на «производство национального фильма», сообщает 19 октября Life.ru.

Очевидно, отмечает издание, деньги получены на фильм, съемки которого в настоящее время находят отражение, в том числе в блоге сына Улюкаева.

Сам Дмитрий в своем Instagram называет снимаемую ленту «ломовой черной комедией», Минкульт, рекомендовавший в 2017 году субсидировать проект, называет в своем протоколе № 7 от 11 июля 2017 г. киноленту скромно: «Папа». Однако актеры фильма в своих Instagram-аккаунтах более откровенны, и открывают полное наименование картины: «Папа, сдохни». Кстати, и на сайте Кинопоиск фильм значится именно как «Папа, сдохни». Бюджет проекта составляет 65 млн рублей, режиссером значится Кирилл Соколов, известный пока съемками короткометражек.

В кино «Папа, сдохни» снимаются также, по данным Кинопоиска, Виталий Хаев («Салют-7», «О чем молчат девушки» и др.), Евгения Крегжде («Географ глобус пропил», «Ландыш серебристый-2» и др.), Александр Домогаров-мл. («Елки», «Печорин» и др.)

Напомним, в ноябре 2016 г. в Москве задержали министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой «Роснефть» смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».