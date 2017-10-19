Четверг, 19 Октября 2017 года
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Победа над цензурой? В центре Парижа установлены «совокупляющиеся дома»

Культура

Инсталляция «Доместикатор», изображающая половой акт между домами, выставлена напротив Центра Помпиду

Победа над цензурой? В центре Парижа установлены «совокупляющиеся дома»
Иллюстрация: Скриншот страницы hyperallergic.com
«Доместикатор», Atelier van Lieshout

Париж, 19 октября 2017, 10:24 — REGNUM  Скандальная инсталляция «Доместикатор», изображающая половой акт между домами, установлена напротив Центра Помпиду в Париже после того, как от ее представления отказался Лувр.

В Лувре 12-метровая инсталляция, выполненная Atelier van Lieshout, должна была экспонироваться в рамках ярмарки современного искусства Fiac, а затем предполагалось разместить ее в Садах Тюильри.

Тем не менее, Лувр отказался и на сторону «творения» встал Центр Помпиду, принявший решение предоставить инсталляции площадку. После отказа Лувра в Париже началась общественная дискуссия о свободе самовыражения.

По мнению представителя художественного коллектива Atelier Van Lieshout Джулиена Лобрейла, решение об установке инсталляции у Центра Помпиду крайне важно в то время, как «вопросы цензуры проникают в сферу искусства».

«Это победа», — цитирует Лобрейла газета The New York Times.

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