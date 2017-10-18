Скончалась актриса театра и кино Марьяна Цареградская

Москва, , 15:07 — REGNUM Актриса театра и кино Марьяна Цареградская, известная зрителям по роли княжны Екатерины Долгорукой в сериале «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», скончалась в возрасте 45 лет, по информации писательницы Марины Юденич сообщает 18 октября канал «360».

«Нет никакой определенной информации, но поговаривают о том, что у Цареградской было онкологическое заболевание», — поделилась печальной новостью с «360» Юденич.

Последние годы актриса Цареградская проживала вместе с мужем, Андреем Вавиловым, и детьми в США, где занималась рекламой экcклюзивных дpaгoцeннocтей, а также блaгoтвopитeльной деятельностью.

Напомним, дебютировала в кино Цареградская в 1994 году, и сразу снялась в главной роли в кинофильме «Научная секция пилотов». Во время съемок она познакомилась с замминистра финансов Андреем Вавиловым, который начал ухаживать за актрисой.

На автомобиле, подаренном Вавиловым, она попала в автокатастрофу, и тот еще до операции, принес в больницу заявление в ЗАГС. В декабре 1994 года, после выписки, они поженились.

Кроме того, свежа в памяти еще одна недавняя утрата, два дня назад СМИ сообщали о том, что российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался 15 октября в возрасте 47 лет.