Поклонская: Добрынин похоронил себя за плинтусом порядочности

Москва, , 10:56 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила адвокату режиссера Алексея Учителя Константину Добрынину, указав, что адвокату не следует говорить за прокурора Юрия Чайку.

«Уважаемый г-н Добрынин, обращение было не к Вам. Вы однажды уже похвалили по-отечески генерального прокурора за «объективность», а сейчас и вовсе решили ответить за него. Определитесь, чей Вы адвокат?» — пишет Поклонская в соцсети.

Депутат также не согласна с высказыванием Добрынина о том, что «Матильда» — добрый фильм.

«Наталья Владимировна любит употреблять понятие «провокация». Однако стоит заметить, что фильм «Матильда» провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви», — сказал ранее Добрынин.

«Насчет «доброты» фильма смотрите позицию РПЦ, озвученную Патриархом Кириллом», — посоветовала ему Поклонская.

Также депутат раскритиковала аргументы защитника Учителя.

«И еще, сведение аргументов к национальности своего оппонента является самым низким и не достойным любого уважающего себя человека. То, что произошло на Украине, никогда не было инициировано украинским народом, а нынешняя украинская власть является бедой для него.

Наш президент сказал, что «…украинский и русский народ — они просто близкие родственники. Это практически одно и то же». Таким образом, г-н Добрынин своими националистическими выпадами просто похоронил себя за плинтусом порядочности», — отметила Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генпрокуратура не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросу Поклонской. Однако 17 октября Поклонская записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке, в котором попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, и признать его «провокационным экстремистским материалом».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о фильме Алексея Учителя «Матильда», призвав избегать в работе с историческими фактами «домыслов, которые способны ранить огромное количество людей».

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