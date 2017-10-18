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«Звездные войны»: Мохнатые лапы Чубакки вновь залезут в карман зрителя

Культура

Лапы некого существа (видимо, Чубакки), в записанном ролике передают режиссеру Рону Ховарду табличку с названием нового фильма франшизы

Лос-Анджелес, США, 18 октября 2017, 10:46 — REGNUM  История со «Звездными войнами» получит продолжение, новая часть будет называться «Соло — история Звездных войн», сообщил режиссер Рон Ховард в своем твиттере.

Мохнатые лапы некого существа (видимо, Чубакки) в записанном ролике передают ему табличку с названием нового фильма. В основу сюжета фильма, как ожидается, ляжет полная опасностей судьба пилота Хана Соло, которого сыграет Олден Эренрайк.

Съёмки «Соло — история Звездных войн» начались 5 января 2017 года. В июне режиссёры фильма Фил Лорд и Кристофер Миллер, были уволены из-за серьёзных творческих разногласий со студией и сценаристами, а уже 22 июня было объявлено, что новым режиссёром станет Рон Ховард.

Напомним, «Звездные войны» — серия культовых фильмов, включающая в себя 8 лент, живописующих жизнь и приключения персонажей в рамках единой фантастической Вселенной, задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов. Суммарно ленты собрали по всему миру около 7,5 млрд долларов выручки.

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