Пушков об инциденте с Павленским: Ехал за свободой, получил психушку

Москва, , 10:29 — REGNUM Акционист Петр Павленский в Париже вместо «свободы творчества» оказался в «психушке», «Это вам не Россия», написал в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

«Ехал за свободой творчества, попал в психушку: за поджог ограды банка парижский суд отправил Павленского в психбольницу. Это вам не Россия», — написал Пушков в Twitter.

О том, что Павленский после ареста был переведен в психиатрическое отделение префектуры полиции, сообщила со ссылкой на источники газета Le Figaro.

Напомним, ранее в Париже Павленский поджег дверь здания Банка Франции на площади Бастилии. Два человека задержаны, полиция их имена не разглашает в интересах следствия.

Павленскому, который за поджог двери здания ФСБ РФ на Лубянке получил штраф в 500 тыс. рублей, во Франции грозит срок до 10 лет тюрьмы и штраф до 150 тыс. евро.

В России Павленский также проходил психиатрическое освидетельствование. Экспертиза признала его вменяемым и не нуждающемся в получении соответствующей помощи.