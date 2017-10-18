Добрый фильм о любви: Адвокат Учителя ответил Поклонской

Москва, , 10:10 — REGNUM Фильм «Матильда» снят, прежде всего, о любви, тогда как депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская любит употреблять по отношению к нему понятие «провокация», заявил адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин.

Так он прокомментировал «РИА Новости» видеообращение Поклонской к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой отозвать у фильма прокатное удостоверение. Фильм «Матильда» провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви, считает Добрынин.

Он также пояснил, что никакого массового протеста против кинокартины нет, и, кроме того, нужно быть реалистами: «государство российское никакими протестами испугать нельзя».

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Ранее 17 октября Поклонская записала видеообращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой отзыва прокатного удостоверения на фильм режиссера Учителя «Матильда» и признания самого фильма экстремистским материалом.

Напомним, 16 октября Генпрокуратура сообщила, что никаких оснований для вмешательства в ситуацию вокруг фильма «Матильда» у ведомства нет. Комментируя действия депутата, режиссер Федор Бондарчук заявил о необходимости остановить ее: это все уже «не пиар-акция».

Поклонская неоднократно заявляла, чтоотзыва лицензии у фильма хочет большая часть жителей России. По данным социологического опроса ИА REGNUM, против фильма выступает существенная часть российского общества: 35% опрошенных, то есть немного больше, чем число несогласных с обсуждением личной жизни последнего императора (25%).

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Из порядка 18 тыс. респондентов 49% не собираются смотреть «Матильду», 42% — собираются, и лишь 9% пока не определилисьПересчет результатов по системе, используемой для прогноза избирательной активности, позволяет заключить, что «Матильду» увидят 24% взрослых жителей России, то есть около 25 млн человек.

Из «пиар-акции» противостояние Учителя и Поклонской переросло в общественно опасную ситуацию: представители общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» рассылали кинопрокатчикам письма с завуалированной угрозой об «огненном возмездии», если кинотеатры будут показывать фильм «Матильда». Именно из-за этих угроз ряд кинотеатров отказались демонстрировать ленту.

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Затем объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» решила все-таки пустить ленту в прокат: взаявлении сети говорится, что принятию такого решения способствовала активная работа правоохранительных органов, а также предпринятые ими меры по разрешению ситуации вокруг «Матильды».

Есть и другие причины отказа кинотеатров демонстрировать фильм. Так, один из трех крупных киноцентров Петропавловска-Камчатского пошел навстречу местной епархии, которая просила отказаться от ленты. В городе уже прошли два митинга против «религиозного экстремизма и церковного сращивания с государством».

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